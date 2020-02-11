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Outriders от авторов Bulletstorm выйдет в конце года на всех платформах, включая «некстген»

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Студия People Can Fly летом прошлого года представила свой кооперативный боевик Outriders с расчётом на его релиз через год — летом 2020-го. Но впоследствии релиз отложили, и сегодня разработчики уточнили, насколько долго. Итак, Outriders заглянет на прилавки в конце этого года — в так называемый праздничный сезон. К тому времени уже должны выйти консоли нового поколения, и авторы Outriders явно метят в их список премьерных проектов. Кроме того, People Can Fly опубликовала новое видео по Outriders, а на четверг запланирован показ игрового процесса.

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Напомним, что действие Outriders разворачивается на потерпевшей катастрофу колонизованной людьми планете Энох, и в процессе игры нам предстоит идти на некий загадочный сигнал, исходящий от кого-то (или чего-то) явно разумного и могущественного.

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Если верить авторам, то Outriders — это их самый крупный и амбициозный проект, в котором огромное внимание уделено повествованию и мощной ролевой системе.

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