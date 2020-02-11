Шведская фирма Starbreeze, отвечающая за кооперативный бандитский боевик Payday 2, на протяжении года пребывала в незавидном состоянии: провал Overkill’s The Walking Dead привёл к катастрофическому снижению прибыли и стоимости акций компании, в результате чего её пришлось отправить на реконструкцию — установленный в шведском законодательстве порядок спасения терпящих бедствие компаний.

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В конце прошлого года реконструкция была завершена: Starbreeze удалось переклассифицировать большую часть долгов с обязательством их выплаты в течение пяти лет. И вот, компания снова на плаву и даже публикует квартальные финансовые отчёты, из которых можно выудить некоторую полезную информацию.

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Во-первых, компания продолжает поиски стороннего издателя для Payday 3. Работа над игрой ведётся с весны 2016 года, но процесс столь неторопливый, что ждать предстоит ещё очень долго. Во-вторых, пока издатель не найден, Starbreeze продолжит поддерживать Payday 2 новым контентом. В частности, руководство компании отмечает, что недавний дополнительный контент был радостно принят игроками, что демонстрирует их заинтересованность в долгосрочной поддержке Payday 2.