Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Starbreeze продолжит поддерживать Payday 2

+
Большое подорожание 2070 - цена Super выросла
2080 по старым низким ценам - не жди подорожания
2070 Super только начали дорожать, есть смысл взять
Крутейшая Zotac AMP! 2080 замегадешево

Шведская фирма Starbreeze, отвечающая за кооперативный бандитский боевик Payday 2, на протяжении года пребывала в незавидном состоянии: провал Overkill’s The Walking Dead привёл к катастрофическому снижению прибыли и стоимости акций компании, в результате чего её пришлось отправить на реконструкцию — установленный в шведском законодательстве порядок спасения терпящих бедствие компаний.

реклама

В конце прошлого года реконструкция была завершена: Starbreeze удалось переклассифицировать большую часть долгов с обязательством их выплаты в течение пяти лет. И вот, компания снова на плаву и даже публикует квартальные финансовые отчёты, из которых можно выудить некоторую полезную информацию.

реклама

Во-первых, компания продолжает поиски стороннего издателя для Payday 3. Работа над игрой ведётся с весны 2016 года, но процесс столь неторопливый, что ждать предстоит ещё очень долго. Во-вторых, пока издатель не найден, Starbreeze продолжит поддерживать Payday 2 новым контентом. В частности, руководство компании отмечает, что недавний дополнительный контент был радостно принят игроками, что демонстрирует их заинтересованность в долгосрочной поддержке Payday 2.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

starbreeze payday 2
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Starbreeze продолжит поддерживать Payday 2
+
Утечка: первое дополнение к The Division 2 вернёт игроков в Нью-Йорк
1
Свежие видеоролики игрового процесса DOOM Eternal
1
Сегодня в Apex Legends временно вернётся режим дуэтов
+
BioWare подтвердила, что переделывает Anthem
14
id Software будет активно поддерживать DOOM Eternal после релиза
2

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: февраль 2020
5 февраля 2020 30
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – AGP интерфейс
8 февраля 2020 160
Топ лучших игровых компьютеров до 60 тысяч рублей: февраль 2020
9 февраля 2020 24
NVIDIA GeForce GTX 1660, как дела? Super!
10 февраля 2020 46
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
31 января 2020 24
NVIDIA GeForce RTX 2070, как дела? Super!
29 января 2020 61

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

NVIDIA GeForce GTX 1660, как дела? Super!
46
Раскрываем потанцевал 3.0. Тестирование GTX 1070Ti и Vega 56
207
Собираем мощнейший игровой ПК на Core i7-9700 и GeForce RTX 2070 Super за 117880 рублей
59
Мнение: что не так с современными играми
86
ТОП 7 лучших и полезных находок от Xiaomi, которые нам удалось найти на Aliexpress: зубная щётка Xiaomi Mijia T100, триммер для носа и ушей и многое другое
7
Как полноценно настроить DUALSHOCK 4 в эмуляторе CEMU
7
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X
8
Data Science: что это такое и как стать специалистом за 1 год
16

Сейчас обсуждают

Андрей Ермишин
15:29
на данный момент нет достойной ммо, от слова "совсем" последнее что было, это Тера, и то уже не актуальна.
Мнение: что не так с современными играми
Николай Металист Евгеньевич
15:26
интел пидорасина ебаный
Intel сообщила, когда догонит и перегонит производительные процессоры AMD Ryzen
Роман Кузько
15:25
Особенно сюжеты "пойдука я найду своего отца\сына, но сначала прошвырнусь по левым квестам часов 50" раньше были шедевральными, а сейчас стали не очень. Или продвинутая ролевая система, имевшаяся рань...
Мнение: что не так с современными играми
Alex23
15:25
4 а что?
Мнение: что не так с современными играми
Nano Orange
15:24
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X
Nano Orange
15:23
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X
Nano Orange
15:23
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X
nukotonu
15:23
там не потанцевала, там уже все протанцевало :))) вот и завидно
Раскрываем потанцевал 3.0. Тестирование GTX 1070Ti и Vega 56
Nano Orange
15:21
Бюджетные видеокарты NVIDIA получат устаревший 16-нм техпроцесс и низкую производительность
Роман Кузько
15:19
Ага, именно от истощения идей игры юбисофт строятся на одном костяке, принятом советом директоров. От чего в глазах двоится при сравнении двух тайтлов.
Мнение: что не так с современными играми
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем