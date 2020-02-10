THQ Nordic открыла новую студию, которая будет работать над шутером с элементами выживания
THQ Nordic не только приобретает все франшизы, что плохо (и хорошо) лежат, но и готовит почву для совершенно новых проектов. Так, сегодня THQ Nordic и её материнская компания Embracer Group объявили об открытии студии под названием Nine Rocks Games, первым проектом которой станет некий шутер с элементами выживания.
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рекламаТерриториально Nine Rock Games расположена в столице Словакии, городе Братислава, а возглавил её Дэвид Дуркак, ранее принимавший активное участие в разработке DayZ.
Подробностями нового проекта с нами планируют поделиться в будущем; пока, впрочем, неизвестно, насколько отдалённом.
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