THQ Nordic не только приобретает все франшизы, что плохо (и хорошо) лежат, но и готовит почву для совершенно новых проектов. Так, сегодня THQ Nordic и её материнская компания Embracer Group объявили об открытии студии под названием Nine Rocks Games, первым проектом которой станет некий шутер с элементами выживания.

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Источник изображения: DayZ.

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Территориально Nine Rock Games расположена в столице Словакии, городе Братислава, а возглавил её Дэвид Дуркак, ранее принимавший активное участие в разработке DayZ.

Подробностями нового проекта с нами планируют поделиться в будущем; пока, впрочем, неизвестно, насколько отдалённом.