Отечественная тактика «Партизаны 1941» выйдет в этом году
Разработчики из московской студии Alter Games, которые трудятся над тактической игрой «Партизаны 1941», поделились на своей официальной VK страничке несколькими радостными известиями.
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Во-первых, у игры появился издатель: им стала компания Daedalic Entertainment, в первую очередь известная по серии Deponia и издававшая Shadow Tactics Blades of the Shogun. Во-вторых, закрытое бета-тестирование игры запланировано на март; подробнее о нём авторы расскажут чуть позже. И в-третьих, у «Партизан 1941» появилась Steam-страничка, на которой указано, что игра выйдет уже в этом году.
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Напомним, что «Партизаны 1941» повествует о действиях партизанского отряда времён Великой Отечественной войны. Героям необходимо устраивать диверсии и наводить шорох во вражеских тылах. Проект сильно напоминает серию Commandos, поэтому должен заинтересовать поклонников жанра.
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