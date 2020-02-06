В Epic Games Store дарят Carcassonne и Ticket to Ride
Epic Games решила проявить разнообразие и устроила в своём магазине раздачу адаптированных под видеоигровой формат «настолок» Carcassonne и Ticket to Ride, представляющих собой своеобразный симулятор подчинения и обустройства территорий, а также симулятор железнодорожного магната соответственно. Проекты на очень большого любителя, но бесплатно и уксус сладок.
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Акция продлится до следующего четверга, 13 февраля, после чего ей на смену придёт раздача стратегии Aztez.
рекламаИзначально предполагалось, что сегодня в Epic Games Store также подарят Pandemic, в которой надо спасать человечество от страшных эпидемий, но, по понятным причинам, данную игру из раздачи оперативно «выпилили».
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