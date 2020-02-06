Разработчики из студии Dreampainters анонсировали приключенческую игру от первого лица под названием Nascence. Авторы показали дебютный трейлер и раскрыли кое-какую информацию о проекте. Имеются даже свеженькие скриншоты.

реклама

реклама

После просмотра трейлера сразу вспоминается The Vanishing of Ethan Carter и Dear Esther. Реалистичные локации, отсутствие живых персонажей, запутанная история исчезновения. Последнее тоже будет. Главного героя игры зовут Томас, он бывший фотограф, которому придётся заниматься расследованием средневекового убийства женщины по имени Анна. Этим дело не ограничится — Томасу также предстоит разрушить культ таинственного божества, наводящего ужас на здешние края.

реклама

В техническом плане Nascence будет во многом походить на The Vanishing of Ethan Carter. Разработчики в обязательном порядке прибегнут к технологии фотограмметрии. Проект создаётся на базе движка Unreal Engine 4. Ещё один важный момент — поддержка технологии AMD Contrast Adaptive Sharpening.

реклама

Если верить представителям Dreampainters, то их приключенческая игра должна поступить в продажу до конца нынешнего года на PC и консолях следующего поколения.