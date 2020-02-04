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Состоялся релиз Zombie Army 4 Dead War

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Как и было обещано, сегодня вечером зомби-боевик Zombie Army 4 Dead War добрался до виртуальных прилавков, так что теперь объединиться с товарищами и с чистой совестью задать жару армии нацистской нежити можно на PC (Epic Games Store), PlayStation 4 и Xbox One.

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Важно отметить, что игровой процесс Zombie Army 4 Dead War хоть и выглядит примитивным отстрелом лишённой разума нежити, на деле требует серьёзного тактического мышления и командной работы: зомби несметное количество, а вас максимум четверо. Так что тактика и грамотное использование оружия и экипировки — залог победы.

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На новой кампании дело не завершится: вскоре Zombie Army 4 Dead War начнёт получать новый контент из состава сезонного абонемента.

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