Как и было обещано, сегодня вечером зомби-боевик Zombie Army 4 Dead War добрался до виртуальных прилавков, так что теперь объединиться с товарищами и с чистой совестью задать жару армии нацистской нежити можно на PC (Epic Games Store), PlayStation 4 и Xbox One.

реклама

Важно отметить, что игровой процесс Zombie Army 4 Dead War хоть и выглядит примитивным отстрелом лишённой разума нежити, на деле требует серьёзного тактического мышления и командной работы: зомби несметное количество, а вас максимум четверо. Так что тактика и грамотное использование оружия и экипировки — залог победы.

реклама

На новой кампании дело не завершится: вскоре Zombie Army 4 Dead War начнёт получать новый контент из состава сезонного абонемента.