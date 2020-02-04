У Fallout 76 сложная судьба, и это отчасти вынуждает Bethesda менять свои решения. Так, летом 2018 года Bethesda чётко дала понять, что будет распространять Fallout 76 исключительно через собственный сервис. Но уже весной следующего года компания пошла на попятную и объявила о планах выпустить Fallout 76 (в компании с Rage 2 и DOOM Eternal) в сервисе от Valve.

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Изначально предполагалось, что Fallout 76 заглянет в Steam до конца 2019-го, но не сложилось — релиз пришлось перенести. И вот сегодня Bethesda наконец-то огласила точную дату: 7 апреля.

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В этот же день игра пополнится долгожданным обновлением Wastelanders, в котором нам нужно будет раскрыть секреты Западной Вирджинии, познакомиться с неигровыми персонажами, сразить новых существ и опробовать новые виды вооружения и экипировки. Неигровые персонажи принадлежат к тем или иным фракциям, и эффективность общения с ними будет зависеть от уровня вашей репутации и принятых в ходе выполнения заданий решений.