Инженер Аллен Пэн, который ведёт свой технический блог на YouTube, решил, что раз уж Death Stranding нередко именуют симулятором ходьбы, то имеет смысл использовать это выражение для обоснования разработки нового изобретения для собственных фитнес-тренировок. Господин Пэн смастерил из беговой дорожки своеобразный «контроллер», управляющий передвижением главного героя.

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Технические особенности импровизированного «контроллера» таковы, что с его помощью можно только управлять движением персонажа вперёд — в режиме ходьбы или бега. Чтобы поворачивать камеру и выполнять другие действия, всё же необходим стандартный консольный контроллер.

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Как отмечают в комментариях к видео, у господина Пэна получилось полезное с любой стороны изобретение: оно либо будет вынуждать его совершать физические нагрузки, либо отталкивать от игры в Death Stranding. В обоих случаях польза для здоровья.

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Пользуясь случаем, стоит напомнить, что Death Stranding летом этого года доберётся до PC.