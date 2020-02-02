Сетевому шутеру Days of War про Вторую мировую потребовалось три года для выхода из раннего доступа Steam
Разработчики из студии Drive Arts представили в Steam финальную версию сетевого военного шутера Days of War. До настоящего момента проект находился в раннем доступе Steam, был он там аж три года. Удивительно, но сотрудники Drive Arts оказались порядочными людьми. Они смогли мобилизовать силы, найти полноценного издателя и довести дело до конца, существенным образом обновив клиент Days of War.
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На текущий момент проект может предложить любителям сетевых «заруб» 12 карт, четыре уникальные фракции и матчи на 32 игрока. Если ещё поговорить о цифрах, то мы тут имеем дело с шестью боевыми классами и десятками единиц оружия. Звучит убедительно, но на деле может понравиться не всем – рейтинги проекта в Steam долгое время были спорными, «на поправку» он пошёл только сейчас. Действие Days of War происходит в сеттинге Второй мировой. Нам удастся побывать на полях сражений в Европе, Африке и на Восточном фронте. Относиться к этому обстоятельству можно по-разному. А ещё здесь имеется полноценный редактор карт вкупе с поддержкой Мастерской Steam.
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По случаю выхода из раннего доступа Days of War можно забрать в Steam со скидкой в размере 20%.
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