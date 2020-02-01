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Поддержка гоночной игры GRID переходит на второй сезон уже совсем скоро

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Разработчики из студии Codemasters намерены серьёзно поддерживать гоночный симулятор GRID и в нынешнем году. Студия объявила, что так называемый второй сезон проекта стартует уже 12 февраля.

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«Плюшки» уготованы владельцам издания Ultimate, которое можно было приобрести на PC, Xbox One и PlayStation 4. Уже в вышеуказанный день владельцы самой полной версии GRID получат доступ к новой трассе, автомобилям и новому контенту в режиме карьеры. Разумеется, без новых машин тоже дело не обошлось. Причём, некоторые машинки окажутся доступными только для владельцев Ultimate-версии.

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В случае с режимом карьеры всё обстоит довольно просто: 33 новых события окажутся доступными обладателям самой дорогой версии GRID. В общем, Codemasters всячески пододвигают нас к покупке издания Ultimate. Последним важным аргументом и весомым поводом для покупки можно считать доступ к контенту первого сезона. Раскошелившимся игрокам он достанется автоматически.

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_exorcist_
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_exorcist_
00:39
потому лучше гордо сидеть на 4/4, но не брать нищенский 6/12 от красных)))
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LoL
00:39
Какой дурак будет покупать 18 ядерный бу зион, бу плату, бу память с ецц для работы?)) Для работы есть топовые райзены 3000, которые, внимание, поддерживают память с ецц, или рипперы первого и второго...
Флагманский процессор Intel Core i9-10900K действительно сможет работать на частоте 5,1 ГГц
Ты нищий амудодятел
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Только есть одна проблема, я знаю что это ересь. Тк у меня есть железо, а ты форумный балабол.
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_exorcist_
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а накой пользователям режим работы для прохождения одного бенча?)) покажи 9900к на 5,6 под водой хотя бы на хвбот, который который спокойно проходит бенчи)
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omoikane
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Да лучше на штурм без вооружения летать, а на боевые вылеты без десанта Ми 24 не летали, конечно....
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Shock Memes
00:33
А монитор с периферией? Комп для ксго и еще одной игры, больше туда не влезет. С таким успехом проще пс4 б.у. прошитую взять и играться, телевизор у всех есть.
Собираем новый игровой ПК за МРОТ или среднюю пенсию в январе 2020 года
Ты нищий амудодятел
00:33
Так если это побочный эффект, что процы не дешевеют. Грех амд-бомжей не подколоть. Они и так бомжи, так им ещё обиднее будет, что их лиза опустила на бабки.
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Сверхчеловек
00:33
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