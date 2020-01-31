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Авторы космической «песочницы» Starbase в новом видео напомнили об основных особенностях игры

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Разработчики из студии Frozenbyte, известные по серии платформеров Trine, решили опробовать себя в новом жанре и анонсировали весной прошлого года космическую MMO-«песочницу» под названием Starbase. О существовании проекта авторы напоминают не очень часто, но зато всегда по делу. Так, нашему вниманию представили видеоролик, в котором рассказали об основных особенностях игрового процесса Starbase.

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Строго говоря, почти все эти подробности и так уже известны, но повторение — мать учения. Так, в Starbase представлен гигантский игровой мир, который разработчики на полном серьёзе называют бесконечным (вернее, бесконечно расширяющимся). В теории это означает, что здесь каждый найдёт себе место и сможет «играться в песочнице» без излишнего количества посторонних.

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Огромное внимание уделяется строительству космических кораблей. Конструируя своё судно, игрокам придётся принимать во внимание качество материалов, их прочность, износостойкость и другие параметры. Чтобы построить мощный корабль, потребуется масса дорогих ресурсов. Как и в любую подобную игру, в Starbase интереснее играть с товарищами.

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Разумеется, не обойдётся и без сражений, в том числе масштабных баталий. Но главный вопрос при этом — а не жалко ли столько труда и потраченного времени на то, чтобы ваш корабль был разбит в бою?

Игра должна появиться в раннем доступе Steam уже в этом году, но пока без конкретики. Как долго она пробудет в состоянии «полуфабриката», тоже не уточняется.

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