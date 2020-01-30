DiRT Rally 2.0 получит дополнение, посвящённое легендарному гонщику Колину Макрею
Codemasters решила особым образом порадовать фанатов своего творчества, которые покупали симуляторы ралли ещё в те времена, когда они имели подзаголовок Colin McRae в названии.
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Новое дополнение для DiRT Rally 2.0 получило название Colin McRae: FLAT OUT Pack. Свежее DLC посвящено празднованию 25-летия первого мирового чемпионства легендарного Колина Макрея.
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Игроков ждут 40 сценариев на 12 маршрутах. Все они будут, по старой позабытой традиции от Codemasters, освящать разные этапы жизни раллийного гонщика. Выход набора контента должен случиться уже 24 марта. Если вы заранее обзавелись сезонным пропуском для DiRT Rally 2.0, то DLC окажется у вас автоматически.
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