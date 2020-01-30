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DiRT Rally 2.0 получит дополнение, посвящённое легендарному гонщику Колину Макрею

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Codemasters решила особым образом порадовать фанатов своего творчества, которые покупали симуляторы ралли ещё в те времена, когда они имели подзаголовок Colin McRae в названии.

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Новое дополнение для DiRT Rally 2.0 получило название Colin McRae: FLAT OUT Pack. Свежее DLC посвящено празднованию 25-летия первого мирового чемпионства легендарного Колина Макрея.

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Игроков ждут 40 сценариев на 12 маршрутах. Все они будут, по старой позабытой традиции от Codemasters, освящать разные этапы жизни раллийного гонщика. Выход набора контента должен случиться уже 24 марта. Если вы заранее обзавелись сезонным пропуском для DiRT Rally 2.0, то DLC окажется у вас автоматически.

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codemasters dirt rally 2.0
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smaximaa
00:09
да ты прям себя описал Лол
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Adam Smith
00:09
аппередил)))) но зелот тоже это хотел написать))))
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smaximaa
00:07
а что плохого, когда всё работает из под коропки, причём отлично, ты не тратишь своё время на дроч с разгоном
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smaximaa
00:06
шланг, от себя не убежишь, запомни это ;)
Минувший год AMD завершила с рекордной выручкой
Adam Smith
00:05
вообще-то в феврале
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Adam Smith
00:04
он хотел написать, что амуда как обычно положит конец на преданных фанатов, но авторская этика ему не позволяет писать подобные заголовки)))
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smaximaa
00:03
эх, шланг, до сих пор не можешь отойти, что твой 7980хе превратился в тыкву?)
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Alex Ivanov
00:03
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stockclock
00:03
Наши хозяева хотят монополизировать всё что можно. Так проще управлять. Всё идёт к тому что страну поделят между своими нью-боярами. По Яндексу уже были планы купить. Все более-менее успешные проекты ...
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Валентин Пархоменко
00:02
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