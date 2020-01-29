Разработчики из студии Red Thread Games, которые подарили нам интригующую приключенческую игру Dreamfall Chapters, задумали кое-что интересное с другим своим проектом.

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Draugen — небольшая по продолжительности, но очень атмосферная игра. Она была достаточно тепло воспринята публикой. Сначала Red Thread выпустили её на персональных компьютерах, теперь авторы могут себе позволить организовать релиз на консолях. По такому случаю был даже выпущен отдельный видеоролик.

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Итак, на PlayStation 4 и Xbox One игра заявится уже 21 февраля. История Draugen разворачивается в 1923 году. Главный герой Эдвард Чарльз Харден приехал в Норвегию в поисках своей пропавшей сестры. Флегматичного Эдварда будет сопровождать девушка по имени Лисси — его полная противоположность. Она решительная, остроумная и, представьте себе, загадочная. Игрок в кампании с очаровательной спутницей будет заниматься расследованием, попутно любуясь живописными окрестностями. Эдвард придётся раскрыть все семейные тайны и узнать правду, какой бы горькой она не была.