Живописная приключенческая игра Draugen от авторов Dreamfall Chapters спешит на консоли
Разработчики из студии Red Thread Games, которые подарили нам интригующую приключенческую игру Dreamfall Chapters, задумали кое-что интересное с другим своим проектом.
реклама
Draugen — небольшая по продолжительности, но очень атмосферная игра. Она была достаточно тепло воспринята публикой. Сначала Red Thread выпустили её на персональных компьютерах, теперь авторы могут себе позволить организовать релиз на консолях. По такому случаю был даже выпущен отдельный видеоролик.
реклама
Итак, на PlayStation 4 и Xbox One игра заявится уже 21 февраля. История Draugen разворачивается в 1923 году. Главный герой Эдвард Чарльз Харден приехал в Норвегию в поисках своей пропавшей сестры. Флегматичного Эдварда будет сопровождать девушка по имени Лисси — его полная противоположность. Она решительная, остроумная и, представьте себе, загадочная. Игрок в кампании с очаровательной спутницей будет заниматься расследованием, попутно любуясь живописными окрестностями. Эдвард придётся раскрыть все семейные тайны и узнать правду, какой бы горькой она не была.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила