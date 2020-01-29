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Релиз Might & Magic: Chess Royale — автошахмат на 100 человек — случился раньше запланированного

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Разработчики из Ubisoft выпустили Might & Magic: Chess Royale. Это, если вдруг кто не знал, очередная королевская битва, но в формате популярных нынче автошахмат. Удивительно, но авторы проекта опередили сами себя.

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Изначально Might & Magic: Chess Royale должна была выйти 30 января, но релиз случится на день раньше. Выход игры случился на всех основных платформах. То есть, опробовать автошахматы можно на iOS, Android и PC. В случае с последней придётся идти в Uplay.

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Королевская битва на 100 человек – вот отличительная черта Might & Magic: Chess Royale. Правила просты: игроку нужно победить 99 живых оппонентов. Звучит слишком странно, но авторы пообещали, что игровые сессии затягиваться не будут.

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