Много расчленёнки в свежем трейлере ретро-шутера Prodeus от авторов DOOM и BioShock Infinite
Анонсированный в конце 2018 года ретро-шутер Prodeus от Джейсона Моджика и Майка Воллера, принимавших участие в создании DOOM 2016 и BioShock Infinite, медленно, но верно развивается. Сегодня разработчики решили порадовать томящихся в ожидании игроков свежим трейлером игрового процесса, основной упор в котором сделан на стрельбу и следующую за ней кровь и расчленёнку.
реклама
Стоит напомнить, что Prodeus следует заветам шутеров середины—конца 1990-х не только в плане графического дизайна, но и по структуре игрового процесса: запутанные уровни, множество врагов, необходимость быстро реагировать на изменяющуюся ситуацию и следить за боезапасом богатого арсенала вооружений на любой вкус.
реклама
Игра должна выйти в этом году, но сначала она пройдёт этап раннего доступа. Куда уж без этого в 2020 году.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила