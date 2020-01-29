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Много расчленёнки в свежем трейлере ретро-шутера Prodeus от авторов DOOM и BioShock Infinite

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Анонсированный в конце 2018 года ретро-шутер Prodeus от Джейсона Моджика и Майка Воллера, принимавших участие в создании DOOM 2016 и BioShock Infinite, медленно, но верно развивается. Сегодня разработчики решили порадовать томящихся в ожидании игроков свежим трейлером игрового процесса, основной упор в котором сделан на стрельбу и следующую за ней кровь и расчленёнку.

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Стоит напомнить, что Prodeus следует заветам шутеров середины—конца 1990-х не только в плане графического дизайна, но и по структуре игрового процесса: запутанные уровни, множество врагов, необходимость быстро реагировать на изменяющуюся ситуацию и следить за боезапасом богатого арсенала вооружений на любой вкус.

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Игра должна выйти в этом году, но сначала она пройдёт этап раннего доступа. Куда уж без этого в 2020 году.

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Batareykin
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Ты нищий амудодятел
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Ты нищий амудодятел
17:49
Вначале было написано i7, потом исправлено. В начале продаж, до дифицита, 9900к можно было достать по 450-500 евро.
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