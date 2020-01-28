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В World of Tanks появились советские двуствольные танки

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Разработчики из Wargaming выпустили обновление для популярной сетевой игры World of Tanks. Обычная, казалось бы, новость – контентные «обновки» выходят регулярно, но в этот раз всё получилось несколько интереснее. Патч 1.7.1 добавил в игру двуствольные танки. Речь идёт о небольшой ветке в дереве прокачки советской техники. Вот эти танки: ИС-2-II, ИС-3-III и СТ-II. Они располагаются, соответственно, на восьмом, девятом и десятом уровнях.

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Кстати, во время новогодних акций игрокам предоставлялась возможность заполучить себе в ангар премиумный двуствольный танк. Он мог оказаться случайной наградой за покупку «Новогодних коробок», продажа которых завершилась совсем недавно.

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Про механику работы спаренных орудий лучше всего прочитать на официальном сайте World of Tanks. Или посмотреть специальное видео. Монтаж и спецэффекты, как всегда, на высоте. Это уже стало фирменной «фишкой» Wargaming. Обновление 1.7.1 также немного упростило жизнь для тех, кто не привык «донатить» и получает золото только по особенным поводам, не тратя на его приобретение реальные деньги. В игре появился так называемый демонтажный набор. Он позволяет снимать сложное оборудование с танков, не тратя золото.

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Удивляет тот факт, что спустя почти десять лет после выхода авторы World of Tanks продолжают с завидной регулярностью радовать игроков уникальными сезонными событиями и акциями. Например, уже 30 января стартует знаменитая «Битва блогеров». Четверо самых лучших и самых популярных блогеров попытаются доказать, чья аудитория самая преданная и сплочённая. Подробности, опять же, нужно читать на сайте.

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REY_B_
18:50
2 пушки и торчащие брёвна во все стороны.... Лучше бы физику пофиксили!
В World of Tanks появились советские двуствольные танки
Сильвестр с талоном
18:47
Я написал это без сарказма, за 50к карта огонь
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
VII
18:46
С их миллиардами, они ещё и не так развлекаются.
В World of Tanks появились советские двуствольные танки
lеad
18:45
Самое сложное в бизнесе не создать продукт, а продать его. Поэтому и комиссии такие, так как вам просто надо загрузить свое поделие в систему
Большинство разработчиков считают 30-процентный «налог» Steam неоправданно высоким
Tovbot
18:45
Мамонт танк, ура
В World of Tanks появились советские двуствольные танки
Заебумба
18:43
За качество, мощь и современные технологии всегда надо платить
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
Dzhereli
18:43
Оборотни, призраки и говна побольше чтобы утопить эту мертвую серию трэша. У меня ощущение что ремастером совсем другая студия занимается, пока эти говно на вентилятор накидывают.
Слух: появились первые подробности следующей Resident Evil
Игорь Стратиенко
18:42
Разве что в голливудских фильмах для малолетних дебилов. Этот браслет - не сотовый телефон и не фитнес-трекер как написала какая-то журнашлюха. Пока не получит шифрованный(серьёзно шифрованный) запрос...
Российская армия вооружилась спортивными браслетами
nepranov
18:41
Пока трехствольных с картечью не будет, на уток не поеду!
В World of Tanks появились советские двуствольные танки
corsi
18:41
Логичнее, что они на AMD перейдут. То, что они могут заказать специально для себя определенные модели CPU у AMD (как например чипы для консолей) - вот это вполне может быть.
Во втором полугодии Apple может перевести ноутбуки на использование собственных процессоров
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