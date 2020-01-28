Разработчики из Wargaming выпустили обновление для популярной сетевой игры World of Tanks. Обычная, казалось бы, новость – контентные «обновки» выходят регулярно, но в этот раз всё получилось несколько интереснее. Патч 1.7.1 добавил в игру двуствольные танки. Речь идёт о небольшой ветке в дереве прокачки советской техники. Вот эти танки: ИС-2-II, ИС-3-III и СТ-II. Они располагаются, соответственно, на восьмом, девятом и десятом уровнях.

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Кстати, во время новогодних акций игрокам предоставлялась возможность заполучить себе в ангар премиумный двуствольный танк. Он мог оказаться случайной наградой за покупку «Новогодних коробок», продажа которых завершилась совсем недавно.

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Про механику работы спаренных орудий лучше всего прочитать на официальном сайте World of Tanks. Или посмотреть специальное видео. Монтаж и спецэффекты, как всегда, на высоте. Это уже стало фирменной «фишкой» Wargaming. Обновление 1.7.1 также немного упростило жизнь для тех, кто не привык «донатить» и получает золото только по особенным поводам, не тратя на его приобретение реальные деньги. В игре появился так называемый демонтажный набор. Он позволяет снимать сложное оборудование с танков, не тратя золото.

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Удивляет тот факт, что спустя почти десять лет после выхода авторы World of Tanks продолжают с завидной регулярностью радовать игроков уникальными сезонными событиями и акциями. Например, уже 30 января стартует знаменитая «Битва блогеров». Четверо самых лучших и самых популярных блогеров попытаются доказать, чья аудитория самая преданная и сплочённая. Подробности, опять же, нужно читать на сайте.