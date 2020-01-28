Сражение в живописных джунглях в трейлере шестой главы Battlefield V
DICE поделилась подробностями шестой главы обновлений Battlefield V и опубликовала сопутствующий видеоролик, демонстрирующий главное нововведение — живописную карту «Соломоновы острова», действие которой развернётся в юго-западной части Тихого океана.
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По словам разработчиков, карта «Соломоновы острова» проектировалась с расчётом на пехотные перестрелки при поддержке наземной и надводной боевой техники. Структура боя на «Соломоновых островах» следующая: американская армия высаживается на побережье и пробирается сквозь укреплённые японские позиции вглубь джунглей.
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Со стартом шестой главы в Battlefield V также появится новое оружие — ручной пулемёт Type 11, дробовик Model 37, карабин M2, а также базука M1A1. Штурмовикам и бойцам поддержке станет доступна ударная мина, предназначенная для подрыва тяжёлой техники противника.
рекламаНаконец, в игре появятся три новых элитных бойца, а игроки смогут получить специальные награды. Старт шестой главы назначен на 6 февраля.
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