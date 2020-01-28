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Завтра в Ghost Recon Breakpoint заглянет Терминатор

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О том, что в Ghost Recon Breakpoint пройдёт сетевое событие с Терминатором, Ubisoft сообщала ещё до релиза игры. Тогда ещё никто не знал, что Ghost Recon Breakpoint провалится со столь оглушительным треском, что заставит пересмотреть Ubisoft подход к созданию новых игр, но раз уж обещали — надо работать. Итак, событие «Терминатор» стартует в Ghost Recon Breakpoint уже в эту среду, 29 января.

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Что представляет собой данное сетевое событие, не уточняется. Но если верить утечкам, то, скорее всего, нам предстоит одолеть Терминатора в режиме совместного прохождения. Как бы то ни было, те немногие поклонники, что есть у Ghost Recon Breakpoint, узнают подробности уже завтра.

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