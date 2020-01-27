Стали известны системные требования WarCraft III Reforged
Релиз облагороженной версии культовой WarCraft III состоится уже ранним утром (в 02:00 по московскому времени) 29 января, однако табличка её системных требований на официальном сайте Blizzard Battle.net обновилась лишь совсем недавно. Что ж, лучше поздно, чем никогда, тем более что ничего сверхъестественного и неожиданного в нижеуказанных системных требованиях нет.
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Минимальные требования:
- процессор: Intel Core i3-530 или AMD Phenom II X4 910 или лучше;
- 4 Гбайта оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTS 450 или AMD Radeon HD 5750 или лучше;
- 30 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 7/8/10.
рекламаРекомендованные требования:
- процессор: Intel Core i5-6400 или AMD Ryzen 7 1700X;
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD Radeon R9 280X или лучше;
- 30 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 10.
Стоит напомнить, что в Reforged-версии проведена масштабная работа: обновлены анимации, улучшены модели персонажей и построек, добавлены более современные графические эффекты и многое другое.
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