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Стали известны системные требования WarCraft III Reforged

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Релиз облагороженной версии культовой WarCraft III состоится уже ранним утром (в 02:00 по московскому времени) 29 января, однако табличка её системных требований на официальном сайте Blizzard Battle.net обновилась лишь совсем недавно. Что ж, лучше поздно, чем никогда, тем более что ничего сверхъестественного и неожиданного в нижеуказанных системных требованиях нет.

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Минимальные требования:

  • процессор: Intel Core i3-530 или AMD Phenom II X4 910 или лучше;
  • 4 Гбайта оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTS 450 или AMD Radeon HD 5750 или лучше;
  • 30 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • операционная система Windows 7/8/10.

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Рекомендованные требования:

  • процессор: Intel Core i5-6400 или AMD Ryzen 7 1700X;
  • 8 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD Radeon R9 280X или лучше;
  • 30 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • операционная система Windows 10.

Стоит напомнить, что в Reforged-версии проведена масштабная работа: обновлены анимации, улучшены модели персонажей и построек, добавлены более современные графические эффекты и многое другое.

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Алексей Борисов
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15:14
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zerg59
15:13
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Стоимость 12-ядерного процессора AMD Ryzen 9 3900X достигла минимальной отметки в $470
Алексей Борисов
15:12
Это не унижение ЦП, это унижение цп в данной задаче т.к. это игра не может использовать все потоки. А вот когда в системных требованиях указывают 16 поточный проц, то логично продположить, что игра мо...
Стали известны системные требования WarCraft III Reforged
LoL
15:11
"Сейчас в разгоне интел упарывает амд в производительности на ядро" До чего дошёл прогресс, интел нужно гнать, чтобы достичь производительности на ядро у амд) "С новым поколением на 10нм у интел буд...
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smaximaa
15:10
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Стоимость 12-ядерного процессора AMD Ryzen 9 3900X достигла минимальной отметки в $470
smaximaa
15:09
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Андрей Андронов
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Kasteomind
15:07
клоун какой 3й уровень) доту случайно там не проходил еще?
Стали известны системные требования WarCraft III Reforged
Midnight Sun
15:06
Не, вторую. На первой будет Пхеникс.
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