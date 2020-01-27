Релиз облагороженной версии культовой WarCraft III состоится уже ранним утром (в 02:00 по московскому времени) 29 января, однако табличка её системных требований на официальном сайте Blizzard Battle.net обновилась лишь совсем недавно. Что ж, лучше поздно, чем никогда, тем более что ничего сверхъестественного и неожиданного в нижеуказанных системных требованиях нет.

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Минимальные требования:

процессор: Intel Core i3-530 или AMD Phenom II X4 910 или лучше;

4 Гбайта оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTS 450 или AMD Radeon HD 5750 или лучше;

30 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 7/8/10.

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процессор: Intel Core i5-6400 или AMD Ryzen 7 1700X;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD Radeon R9 280X или лучше;

30 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10.

Рекомендованные требования:

Стоит напомнить, что в Reforged-версии проведена масштабная работа: обновлены анимации, улучшены модели персонажей и построек, добавлены более современные графические эффекты и многое другое.