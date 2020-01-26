То, что эпический долгострой Black Mesa медленно, но верно приближается к окончательному релизу (версии 1.0), нам твердят уже на протяжении полугода. Что ж, по всей видимости, данное без преувеличения историческое событие произойдёт уже совсем скоро, поскольку разработчики данного ремейка Half-Life в свежем «посте» рассказали, какие изменения нас ждут в его релизной версии.

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Главным изменением разработчики называют полную переработку ИИ бойцов спецподразделения HECU. В релизной версии Black Mesa солдаты будут использовать огонь на подавление, обходить с флангов, проявлять чудеса коммуникации, эффективнее метать гранаты, использовать подствольные гранатомёты и многое другое.

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Чтобы в полной мере продемонстрировать улучшенный ИИ и поддержать темп игрового процесса, разработчики даже переделали некоторые локации. Кроме того, авторы обновили отдельные секции главы Earthbound, чтобы лучше соответствовать Зену и нынешним графическим стандартам (сравнения «до» и «после» можно увидеть на сопроводительных скриншотах к данному материалу).

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На релизе версии 1.0 поддержка Black Mesa не закончится. В частности, уже сейчас команда трудится над крупным обновлением версии 1.5, которое затронет и улучшит многие аспекты игры. Обновление столь огромно и влиятельно, что авторы даже между собой называют его Definitive Edition.

Перед релизом разработчики проведут публичное бета-тестирования Black Mesa 1.0.