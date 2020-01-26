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Авторы Black Mesa рассказали, какие изменения будут представлены в релизной версии проекта

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То, что эпический долгострой Black Mesa медленно, но верно приближается к окончательному релизу (версии 1.0), нам твердят уже на протяжении полугода. Что ж, по всей видимости, данное без преувеличения историческое событие произойдёт уже совсем скоро, поскольку разработчики данного ремейка Half-Life в свежем «посте» рассказали, какие изменения нас ждут в его релизной версии.

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Главным изменением разработчики называют полную переработку ИИ бойцов спецподразделения HECU. В релизной версии Black Mesa солдаты будут использовать огонь на подавление, обходить с флангов, проявлять чудеса коммуникации, эффективнее метать гранаты, использовать подствольные гранатомёты и многое другое.

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Чтобы в полной мере продемонстрировать улучшенный ИИ и поддержать темп игрового процесса, разработчики даже переделали некоторые локации. Кроме того, авторы обновили отдельные секции главы Earthbound, чтобы лучше соответствовать Зену и нынешним графическим стандартам (сравнения «до» и «после» можно увидеть на сопроводительных скриншотах к данному материалу).

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На релизе версии 1.0 поддержка Black Mesa не закончится. В частности, уже сейчас команда трудится над крупным обновлением версии 1.5, которое затронет и улучшит многие аспекты игры. Обновление столь огромно и влиятельно, что авторы даже между собой называют его Definitive Edition.

Перед релизом разработчики проведут публичное бета-тестирования Black Mesa 1.0.

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smaximaa
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ты спутал с зионщиками, вот они от безысходности берут, а амд выбирают думающие адекватные люди, знающие цену деньгам
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NgMurakami
23:00
Это Илита ПК Гейминга!
Стоимость 6-ядерных процессоров AMD Ryzen третьего поколения снизилась на 10-16 %
Ты нищий амудодятел
23:00
так если бы головой бы думали, то один раз купили бы интел 8700/9900к и не меняли бы свой красный хмам 1600-2600-3600 . Горе-стратеги пхпахахаха
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Михаил Ааа
22:59
Самая жара начнётся после выхода Рокетлейков, которые нагнут 10ядерные кометы и 9900. Тут то бедолаги кинутся продавать старьё за полцены, рассказывая байки про "Интел не дешевеет".
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TNT
22:59
Уговорили, пацаны. Пройду еще разок :) Такой Xen мне нравится!
Авторы Black Mesa рассказали, какие изменения будут представлены в релизной версии проекта
l33t_h4x00r
22:59
,Да люди брали и7-7700К в 18 за 360 евро,через год он стал и3..
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l33t_h4x00r
22:58
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smaximaa
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написал бомжара Лол
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Ты нищий амудодятел
22:57
А что не так? если у чувака комп бомжатский? - значит он пк бомж. Всё верно.
Стоимость 6-ядерных процессоров AMD Ryzen третьего поколения снизилась на 10-16 %
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