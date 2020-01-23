Разработчики экшена Nioh 2 выпустили сюжетный трейлер своего проекта. События новой игры серии будут происходить до всего того, что случилось в первой части. Рассказывать о тонкостях сюжетных ходов, запланированных сценаристами, можно очень долго, но мы ограничимся кратким описанием. В общем, Япония ведёт ожесточённую борьбу с злыми духами ёкай. Наш герой — наёмник — привык истреблять всю нечисть и зарабатывать этим на жизнь. Протагонист скрывает, что в его жилах течёт кровь и ёкай. Японский Блейд, не иначе. Главная цель — устроить разнос демонам и свергнуть опасных властителей.

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Авторы Nioh 2 также рассказали, что для игры запланирован выпуск трёх крупных дополнений, которые закроют сюжетные пробелы между первой и второй частью. Гарантированно заполучить все три DLC можно, оформив покупку сезонного пропуска. Покупатели расширенного издания, например, точно получат «сезонник». Туда же войдут разные виртуальные предметы, которые пригодятся на время борьбы с ёкай.

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Nioh 2 выходит 13 марта только на PlayStation 4.