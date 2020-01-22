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Разработчики Homeworld готовят анонс новой игры, без помощи Focus Home дело не обошлось

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Компания Focus Home Interactive собирается стать издателем нового проекта разработчиков из студии Blackbird Interactive. Если что, ранее эта команда успела выпустить Homeworld: Deserts of Kharak. Творческий тандем должен представить новую игру в рамках тематического мероприятия PAX East 2020. Здесь сразу нужно оговориться, что следующий проект от Blackbird Interactive создаётся в оригинальной вселенной, тесно связанной с научной фантастикой. Анонс должен случиться уже в будущем месяце.

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Также на PAX East 2020 должны случиться ещё несколько анонсов от Focus Home Interactive – представители компании упомянули об этом в своём последнем финансовом отчёте. Сама выставка должна пройти с 27 февраля по 1 марта.

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Теги

focus home interactive blackbird interactive homeworld: deserts of kharak
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