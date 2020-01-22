Разработчики Homeworld готовят анонс новой игры, без помощи Focus Home дело не обошлось
Компания Focus Home Interactive собирается стать издателем нового проекта разработчиков из студии Blackbird Interactive. Если что, ранее эта команда успела выпустить Homeworld: Deserts of Kharak. Творческий тандем должен представить новую игру в рамках тематического мероприятия PAX East 2020. Здесь сразу нужно оговориться, что следующий проект от Blackbird Interactive создаётся в оригинальной вселенной, тесно связанной с научной фантастикой. Анонс должен случиться уже в будущем месяце.
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Также на PAX East 2020 должны случиться ещё несколько анонсов от Focus Home Interactive – представители компании упомянули об этом в своём последнем финансовом отчёте. Сама выставка должна пройти с 27 февраля по 1 марта.
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