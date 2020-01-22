Project MARA — экспериментальный ужастик от авторов Hellblade
Студия Ninja Theory внезапно объявила о работе над новым проектом под кодовым названием Project MARA. Вместе с анонсом разработчики также опубликовали сопутствующий видеоролик и поделились самым базовым описанием проекта.
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Итак, Project MARA — это экспериментальная игра с упором на новые способы повествования. Проект принадлежит к жанру психологических хорроров, и основной задачей разработчиков является правдоподобное воспроизведение «ужасов разума».
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К сожалению, на этом пока всё. Напомним, что Ninja Theory трудится уже как минимум над тремя различными проектами: Senua’s Saga Hellblade II, Bleeding Edge, и вот, Project MARA.
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