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Похоже, сборник ремастеров Mortal Kombat скоро поступит в продажу

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В прошлом году создатель серии файтингов Mortal Kombat рассказывал, что студия Netherrealm планировала подготовить набор ремастеров её классической трилогии. Самой Netherrealm этим заниматься было некогда, поэтому к работе над ремастерами подключили студию Blind Squirrel.

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Источник изображения: прошлогодняя утечка.

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Вскоре проект отменили, однако, похоже, разработчики всё же прислушались к просьбам фанатов и возобновили над ним работу: на просторах сайта европейского рейтингового агентства PEGI появился проект под названием Mortal Kombat Kollection Online для PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

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Описание гласит, что Mortal Kombat Kollection Online — это обновлённая оригинальная трилогия Mortal Kombat, которую так хотели фанаты серии. В облагороженных версиях игр трилогии нас должны ждать улучшенная графика и игровой процесс с поддержкой сетевого режима.

Судя по всему, анонс Mortal Kombat Kollection Online состоится уже совсем скоро.

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