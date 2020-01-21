Компания Slitherine Games опубликовала трейлер тактической стратегии Panzer Corps 2. Примечательно данное видео тем, что в нём «зашита» информация о точной дате выхода игры. Ждать, если что, совсем недолго, проект должен поступить в продажу уже 19 марта, только на PC, только в Steam.

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Трейлер демонстрирует амбициозность разработчиков в плане моделирования военных действий. Игроку нужно будет опробовать свои тактические возможности на восточноевропейском, западном и африканском фронтах времён Второй мировой. Особое внимание в представленном видео уделяется танкам. Представлены, как вы понимаете все стороны конфликта. Например, мы заприметили легендарного советского «франкенштейна» КВ-2, американский Thunderbolt командира 37-го танкового батальона подполковника Крейтона Абрамса, немецкую «Пантеру» и многие другие легендарные машины.

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Авторы Panzer Corps 2 обещают все «плюшки» больших тактических стратегий. Будет масштабная кампания, более 1000 анимированных юнитов и полноценный генератор карт для сетевых сражений.