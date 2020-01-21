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The Bard’s Tale IV Director’s Cut перестала работать на Windows 7 и 8, игроки недовольны

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Как известно, 14 января Microsoft официально прекратила поддержку Windows 7, ознаменовав тем самым формальный конец эпохи. Казалось бы, ничего страшного, однако в отдельных вопиющих случаях можно столкнуться с неприятностями. Именно это произошло с поклонниками The Bard’s Tale IV от студии inXile Entertainment.

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Суть в следующем: вскоре после прекращения Microsoft поддержки Windows 7 игроки с данной операционной системой, а также с Windows 8.1 (поддержка которой пока не прекращена) обнаружили, что у них перестала запускаться The Bard’s Tale IV Director’s Cut. Поначалу всё списали на совпадение и ошибку, но после того, как разработчики на данную «ошибку» не обратили никакого внимания, у игроков не осталось иного выхода, как пожаловаться в разделе обсуждения игры в Steam.

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В «топике» отписался один из разработчиков игры и подтвердил худшие опасения игроков: inXile повысила минимальные требования The Bard’s Tale IV Director’s Cut к операционной системе до Windows 10. Как следствие, студия рекомендует обновить операционную систему, а если это по каким-то причинам невозможно, то советует связаться с техподдержкой.

Насколько недальновидным был данный поступок студии inXile, покажет время, но чисто статистически, компания отрезала доступ к игре порядка 35,57% пользователям Steam. Именно такова суммарная доля 32- и 64-разрядных версий Windows 7 и 8.1 в сервисе Valve по статистике за декабрь прошлого года.

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inxile entertainment the bard s tale iv barrows deep
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Тролль Толстый
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Амудуто Райзенмаки
14:19
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D3m0n
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Алексей
14:18
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Worf
14:17
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Амудуто Райзенмаки
14:16
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