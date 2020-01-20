На следующей неделе — с 28 по 29 января — в шутере Disintegration от креативного директора Halo Маркуса Лето пройдёт закрытая «бета», а с 31 января по 1 февраля — открытая. Напомнить об этом студия V1 Interactive решила с помощью специального видеоролика.

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В рамках тестирования желающим будет предоставлена возможность опробовать два игровых режима, суть которых знакома практически каждому любителю шутеров. В первом режиме одной команде необходимо доставить груз к штабу противника, другой, соответственно, требуется этому помешать. Во втором режиме бой ведётся за контроль над точками.

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Напомним, что Disintegration повествует историю противостояния консервативно настроенной части человечества с теми, кто, спасаясь от пандемии, перенесли свои разум и сознание в «тело» машины. Релиз игры должен состояться на всех актуальных платформах уже в этом году. Судя по проведению бета-тестов, дату выхода огласят уже скоро.