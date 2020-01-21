В Сеть просочился отрывок геймплея Godfall — одного из первых проектов для PlayStation 5 (обновлено)
Обновление от 21 января: Вслед за коротеньким отрывком в Сети появился и полноценный трейлер, о котором говорил автор вчерашней утечки.
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Оригинал от 20 января: Народная мудрость гласит, что если положить в мешок шило, то утаить его там будет проблематично. После того, как в середине декабря на The Game Awards 2019 была официально представлена Godfall — первая игра для PlayStation 5 (а также для PC) — в Сеть уже второй раз утекают кадры её игрового процесса.
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На сей раз речь идёт о крохотном 6-секундном отрывке геймплея, который, если верить автору «слива» на Reddit, является частью трейлера, предназначенного для внутреннего использования в студии Counterplay Games и датированного началом 2019 года. С тех пор в игре многое изменилось.
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[GodFall] [Video] - Combat Footage (A Fraction of the footage from an Unreleased Trailer I have) from r/PS4
Godfall должна выйти в конце текущего года, однако информации об игре пока кот наплакал. Пока что известны лишь самые базовые сведения: Godfall представляет собой сильно напоминающий Dark Souls лутер-слэшер с акцентом на рукопашные сражения и поддержкой кооператива, а за её создание отвечают разработчики, принимавшие участие в работе над такими мастодонтами игровой индустрии, как God of War, Battlefield 3, Bioshock Infinite и другими.
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