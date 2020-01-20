Не секрет, что Dark Souls является одной из самых сложных игр современности, и считается, что пройти данную игру, не получив вообще никаких повреждений, попросту невозможно. На практике же ничего невозможного нет, что на днях подтвердил энтузиаст Squilla, опубликовавший видео, в котором он за три с половиной часа проходит Dark Souls, не получая урон.

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Важно отметить, что речь идёт о полном отсутствии полученного урона: то есть, главный герой не получил увечий ни от падений с высоты, ни при сражениях с соперниками, ни при каких бы то ни было других обстоятельствах.

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Напомним, что Dark Souls вышла в 2011 году на консолях и в 2012 году на PC, а весной 2018 на свет появился её официальный ремастер.