Портал IGN продолжает пользоваться своим влиятельным положением и публиковать эксклюзивные кадры игрового процесса Disintegration от креативного директора Halo. В свежем видео наш герой методично расправляется с обширным бестиарием местных противников — от «мелочёвки» до крупных «боссов». Динамичностью игра (или это с записями так не везёт) не отличается.

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Напомним, что Disintegration должна выйти уже в этом году, причём, по всей видимости, уже относительно скоро, поскольку на конец января — начало февраля назначены закрытое и открытое бета-тестирования. Закрытое пройдёт с 28 по 29 января, открытое — с 31 января по 1 февраля.

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