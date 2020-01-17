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В этом году Google Stadia получит свыше десятка временных эксклюзивов

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Запустившаяся первым этапом в середине ноября прошлого года «облачная» игровая платформа не особо впечатлила первых игроков: играть особо не во что, инпут-лаг никто не отменял, да и повторно покупать игры ради «облака» желающих немного.

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Но Google сдаваться не намерена, и в беседе с изданием Eurogamer представитель компании заявил, что к июлю 2020 года в Stadia появятся более десятка временных эксклюзивов, а всего линейка доступных игр (не только эксклюзивных) пополнится более чем 120 проектами. Кроме того, в ближайшем будущем сервис получит поддержку 4K, улучшенную работа ассистента, поддержку дополнительных смартфонов на Android и многое другое. Подробнее обо всём обещают рассказать позже.

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Напомним, что Google Stadia сейчас работает лишь в очень ограниченном перечне государств. Расшириться этот перечень должен уже в текущем году. Когда в список стран с доступом к Stadia попадут Россия и СНГ, и попадут ли вообще, пока загадка.

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