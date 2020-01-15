Всё, что нужно знать о Zombie Army 4 Dead War — в свежем видеоролике
До выхода кооперативного шутера Zombie Army 4 Dead War, в котором нам предстоит одолеть восставшую из мёртвых гитлеровскую армию зомби-нацистов, осталось уже меньше трёх недель, поэтому по такому поводу разработчики игры из студии Rebellion опубликовали специальный видеоролик, в котором перечислены все основные особенности игрового процесса.
реклама
Итак, в Zombie Army 4 Dead War твёрдая рука и тактическое мышление — залоги победы над ордами зомби-нацистов. Чтобы выстоять и одержать победу, нам предстоит не только отстреливаться от зомби, но и устанавливать ловушки, своевременно и грамотно использовать различные виды боеприпасов и экипировки, а также «прокачивать» своих героев. Поскольку проект предполагает кооперативное прохождение, лучше всего воспользоваться данной возможностью и провести в игре время с друзьями-товарищами.
реклама
Релиз Zombie Army 4 Dead War состоится 4 февраля.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила