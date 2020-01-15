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Продажи подводного «выживача» Subnautica превысили 5 млн копий

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Любопытный проект под названием Subnautica, представляющий собой подводное приключение с элементами «выживастика», в своё время очень понравился сообществу, и вот, спустя два года после полноценного релиза (и 5 лет после появления в раннем доступе) разработчики в беседе с журналистами делового издания GamesIndustry.biz пролили свет на показатель продаж.

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По словам основателя студии Unknown Worlds Чарли Кливленда, общие продажи Subnautica на всех платформах — PC (Steam и Epic Games Store), Xbox One и PlayStation 4 — составляют 5,23 млн экземпляров. Важно: в данную статистику входят именно продажи; бесплатные загрузки, в частности, в рамках раздачи в Epic Games Store, сюда не включены.

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Но если их включить, то в целом тираж Subnautica приблизится к десяти миллионам копий: в 2019 году глава Epic Games Тим Суини отмечал, что за время бесплатной раздачи в Epic Games Store игру загрузили более 4,5 млн раз.

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