Компания Capcom поделилась новыми сведениями касательно продаж Monster Hunter World. По состоянию на пятнадцатое января текущего года, отгрузки Monster Hunter World достигли отметки в 15 миллионов копий, а огромного дополнения Iceborne — 4 миллиона копий.

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Важно отметить, что в статистике Capcom учитывает как цифровые, так и розничные продажи. Отсюда, собственно, и термин «отгрузки», означающий копии, которые издательство уже отправило в магазины, получив за них деньги, но которые не обязательно в полной мере оказались у конечных потребителей.

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Напомним, что дополнение Iceborne вышло в сентябре прошлого года на консолях и неделю назад — на PC. Аддон оказался столь ожидаемым, что благодаря его релизу «онлайн» Monster Hunter World в Steam взлетел практически до релизных значений. Впрочем, без технических проблем не обошлось, в частности, игроки жалуются на никудышную оптимизацию дополнения.