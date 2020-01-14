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Epic Games рассказала об успехах магазина и продлила раздачу подарков на весь 2020 год

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В начале января Epic Games недвусмысленно намекнула на то, что бесплатная раздача игр в её магазине продолжится и в новом году. Теперь же у нас появилось официальное подтверждение: раздача подарков будет продолжаться на протяжении всего 2020 года. Кроме того, Epic Games поделилась занимательной инфографикой, из которой можно сделать выводы о больших успехах магазина за прошедший год.

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Итак, в Epic Games Store насчитывается 108 миллионов пользователей, которые потратили в магазине 680 миллионов долларов США, из которых 251 миллион долларов приходится на игры от сторонних разработчиков. За время существования Epic Games Store в нём было подарено 73 игры общей стоимостью в $1 455, а в пересчёте на копии число подарков превысило 200 миллионов экземпляров. Средний рейтинг подаренных игр по версии OpenCritic при этом составляет 80 %, то есть, Epic не дарит «трэш».

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Наибольшую активность в EGS в декабре 2019 года проявляли игроки из США, России, Китая, Бразилии и Германии. Наиболее популярными стали в сервисе стали: World War Z, Satisfactory, Dauntless, Untitled Goose Game, The Outer Worlds, Borderlands 3, Metro Exodus, The Division 2 и Control.

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Наконец, Epic Games вспомнила об авторах игрового контента, представляющих 235 государств и территорий, и реферальные коды которых были использованы 1 733 180 раз. Любопытно, что в Epic Games Store представлено больше государств, чем в ООН.

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