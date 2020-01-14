«Автобатлер» Teamfight Tactics стал одной из самых популярных игр в прошлом году. И пока конкуренты осваивают все массовые платформы, в особенности, мобильные устройства, разработчики из Riot заметно «тормозят» с этим делом. Лишь вчера вечером в свежем дневнике разработчиков стало известно, что Teamfight Tactics доберётся до смартфонов и планшетов в начале весны, а если конкретнее, то в середине марта.

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Авторы отмечают, что Teamfight Tactics с самого начала разрабатывалась с расчётом на мобильные устройства, поэтому проблем с управлением и производительностью быть не должно. При условии соблюдения требований, естественно.

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Параллельно Riot трудится над свежим обновлением, которое добавит в Teamfight Tactics новых чемпионов и косметические опции.