Riot выпустит Teamfight Tactics на мобильных устройствах уже в начале весны
«Автобатлер» Teamfight Tactics стал одной из самых популярных игр в прошлом году. И пока конкуренты осваивают все массовые платформы, в особенности, мобильные устройства, разработчики из Riot заметно «тормозят» с этим делом. Лишь вчера вечером в свежем дневнике разработчиков стало известно, что Teamfight Tactics доберётся до смартфонов и планшетов в начале весны, а если конкретнее, то в середине марта.
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Авторы отмечают, что Teamfight Tactics с самого начала разрабатывалась с расчётом на мобильные устройства, поэтому проблем с управлением и производительностью быть не должно. При условии соблюдения требований, естественно.
рекламаПараллельно Riot трудится над свежим обновлением, которое добавит в Teamfight Tactics новых чемпионов и косметические опции.
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