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В Сеть просочилась пачка новых скриншотов из Half-Life Alyx

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Несмотря на то, что сыграть в Half-Life Alyx смогут лишь немногие фанаты серии, данный проект всё равно остаётся одним из самых ожидаемых в этом году. Поэтому интерес вызывают даже незначительные подробности, как, например, утечка свежих снимков экрана, опубликованная автором и ведущим YouTube-канала Valve News Network Тайлером МакВикером.

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Скриншоты были заботливо смонтированы в один гигантский «набор». В глаза бросается разве что культовое Source’овское сообщение ERROR, означающее отсутствие необходимой модели в игровых файлах.

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Напомним, что Half-Life Alyx выйдет в марте этого года. Игра представляет собой эксклюзивный VR-проект, в котором мы в роли Аликс Вэнс будем помогать её отцу Илаю строить Сопротивление инопланетным оккупантам, известным, как Альянс (Combine).

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