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Парочка новых видео по Magic: Legends показывает геймплей за разные классы

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Magic: Legends представляет собой многопользовательский экшен с элементами RPG, в который добавили обязательную возню с карточной колодой. Последний пункт не должен вызывать изумления, ведь действие игры происходит во вселенной Magic: The Gathering. Уважаемое издание Game Informer взялось самым плотным образом освящать и продвигать этот продукт, свежие геймплейные ролики по игре появляются на YouTube-канале издания предельно регулярно.

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Например, самое свежее видео по Magic: Legends раскрывает геймплей за девушку-колдунью. Она геомант — воин, умеющий одинаково хорошо справляться с магией огня и земли. Этот герой привык сражаться в ближнем бою. Он способен наносить урон каменными и огненными атаками, поглощать вражеские удары щитом и призывать разных существ.

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Чуть раньше вышло видео классу мага разума. Этот герой не приемлет ближний бой, предпочитая устранять врагов с безопасного расстояния. Его «фишка» — контроль толпы. Маг разума ловко обходится со снарядами, отправляя их во врагов с помощью заклинаний. А в отдельных случаях он может обездвижить противников или заставить их нападать друг на друга.

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Видимо, Game Informer продолжит и дальше выпускать эксклюзивные видео по Magic: Legends. Но есть в этой истории очень неприятный нюанс — игра выглядит крайне дёшево и аляповато. «Дубовая» анимация, скудные спецэффекты — такие вещи сразу бросаются в глаза. Не будем забывать, что нам пока демонстрируют глубокую «пре-альфу», но после выхода Diablo IV нашей сегодняшней игре придётся очень туго. Если она, конечно, до этого момента доживёт.

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Magic: Legends выходит в нынешнем году на PC, Xbox One и PlayStation 4. Заинтересованные игроки могут записаться на бета-тест.

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Парочка новых видео по Magic: Legends показывает геймплей за разные классы
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