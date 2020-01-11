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Deadhaus Sonata – идейный наследник великой Legacy of Kain от авторов оригинала и на движке Star Citizen

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Разработчик, приложивший руку к Too Human (на правах дизайнера) и Blood Omen: Legacy of Kain (руководитель команды разработки), решил основать Apocalypse Studios. Бесстрашного и предприимчивого девелопера зовут Денис Дайак. В данный момент его студия делает амбициозный проект — Deadhaus Sonata. Авторы называют игру наследницей великой Legacy of Kain. Честное слово, об этом прямо указано на соответствующей страничке в Steam. За подробностями придётся обратиться к свежему видеоролику от Deadhaus Sonata.

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Самое интересное — ещё совсем недавно полноценный проект-перезапуск Legacy of Kain находился в разработке. Если верить всё тому же Денису Дайаку, то разработка была полностью свергнута. А вот оставшееся великое множество идей основателю Apocalypse Studios надо было где-то реализовать.

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В случае с Deadhaus Sonata крайне важно помнить главную вещь — это не одиночный, а многопользовательский экшен, который планируют распространять по условно-бесплатной схеме. Более того, авторы игры собираются «зарелизиться» на всех актуальных игровых платформах, даже на смартфонах и планшетах. Будет в наследнице Legacy of Kain и кооперативный режим, и суровое PvP, и динамично развивающийся игровой мир. Разработчики сейчас охотно раздают обещания, которым верить, конечно же, совсем не обязательно.

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Deadhaus Sonata разрабатывается на базе Amazon Lumberyard. Этот бесплатный кроссплатформенный движок очень многое перенял у CryEngine. Если точнее, то он основан на архитектуре движка Crytek. Авторы эпичного долгостроя Star Citizen недавно тоже перешли на Amazon Lumberyard.

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Ещё один важный момент — монетизация. Использование условно-бесплатной модели со старта — рискованное решение. Искушённых игроков ещё нужно будет убедить в важности раннего «доната». Сами разработчики обещают, что монетизация не станет краеугольным камнем Deadhaus Sonata, но мы потом проверим.

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Закрытое тестирование Deadhaus Sonata запланировано на конец этого года. Уже сейчас сотрудники Apocalypse Studios предлагают заинтересованным пользователям внести свой посильный вклад в разработку. На официальном сайте проекта можно купить «пакеты основателей» разной стоимости. Самый дешёвый стоит 30 долларов, самый дорогой — 500. Но допуск к закрытому тестированию проекта откроется только при внесении пожертвования размером от 50 долларов.

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Leshiy2371
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Гaлaтакyс
18:19
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Гaлaтакyс
18:19
Ххахахах бомжара без амд шутит хахаахха корешок в жопе твоей мамаши
6-ядерный 12-поточный Intel Core i5-10400F оказался позади AMD Ryzen 5 3600 в бенчмарке 3DMark 11
Гaлaтакyс
18:18
Ухахаха опять себя утешаешь ну у него вообще пентиум хахахаах арабы какие то,твоя мамашу арабы дерут тебя кавказцы вот семейка шалав
4-ядерный 8-поточный Intel Core i3-10320 не смог обогнать Core i7-7700K и AMD Ryzen 5 3600X в бенчмарке AotS
Сырге Граничеру
18:18
4.6 если без экстрима , 4.8 если до талова . у интела 5 если без экстрима , 5.3-5.4 если до талова но статья была не об этом .
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daniel17
18:18
не жалко голубых ?))
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Гaлaтакyс
18:18
Ухахахах додик ты сказал,что мне 40 тупица тебе понятно больше раз твоя мамаша пенсионерка.Ухахаха бомбанул да немножечко старое ничтожество
4-ядерный 8-поточный Intel Core i3-10320 не смог обогнать Core i7-7700K и AMD Ryzen 5 3600X в бенчмарке AotS
daniel17
18:17
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Сырге Граничеру
18:17
я тут хреней страдаю . вон в других темах с одним упоротым жыдком грызусь . хотя можно тупо послать его нах . но он уже там и все равно гадит . а через скоро надоест и займусь чем то интересным .
Intel против AMD: сравниваем производительность Core i9-9900K и Ryzen 7 3700X на частоте 4 ГГц
Adam Smith
18:16
опять же интересно развитие красной архитектуры, ты понимаешь, что там 4 ггц потолок
Intel против AMD: сравниваем производительность Core i9-9900K и Ryzen 7 3700X на частоте 4 ГГц
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