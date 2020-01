Разработчик, приложивший руку к Too Human (на правах дизайнера) и Blood Omen: Legacy of Kain (руководитель команды разработки), решил основать Apocalypse Studios. Бесстрашного и предприимчивого девелопера зовут Денис Дайак. В данный момент его студия делает амбициозный проект — Deadhaus Sonata. Авторы называют игру наследницей великой Legacy of Kain. Честное слово, об этом прямо указано на соответствующей страничке в Steam. За подробностями придётся обратиться к свежему видеоролику от Deadhaus Sonata.

Самое интересное — ещё совсем недавно полноценный проект-перезапуск Legacy of Kain находился в разработке. Если верить всё тому же Денису Дайаку, то разработка была полностью свергнута. А вот оставшееся великое множество идей основателю Apocalypse Studios надо было где-то реализовать.

В случае с Deadhaus Sonata крайне важно помнить главную вещь — это не одиночный, а многопользовательский экшен, который планируют распространять по условно-бесплатной схеме. Более того, авторы игры собираются «зарелизиться» на всех актуальных игровых платформах, даже на смартфонах и планшетах. Будет в наследнице Legacy of Kain и кооперативный режим, и суровое PvP, и динамично развивающийся игровой мир. Разработчики сейчас охотно раздают обещания, которым верить, конечно же, совсем не обязательно.

Deadhaus Sonata разрабатывается на базе Amazon Lumberyard. Этот бесплатный кроссплатформенный движок очень многое перенял у CryEngine. Если точнее, то он основан на архитектуре движка Crytek. Авторы эпичного долгостроя Star Citizen недавно тоже перешли на Amazon Lumberyard.

Ещё один важный момент — монетизация. Использование условно-бесплатной модели со старта — рискованное решение. Искушённых игроков ещё нужно будет убедить в важности раннего «доната». Сами разработчики обещают, что монетизация не станет краеугольным камнем Deadhaus Sonata, но мы потом проверим.

Закрытое тестирование Deadhaus Sonata запланировано на конец этого года. Уже сейчас сотрудники Apocalypse Studios предлагают заинтересованным пользователям внести свой посильный вклад в разработку. На официальном сайте проекта можно купить «пакеты основателей» разной стоимости. Самый дешёвый стоит 30 долларов, самый дорогой — 500. Но допуск к закрытому тестированию проекта откроется только при внесении пожертвования размером от 50 долларов.