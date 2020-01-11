Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Grand Theft Auto IV исчезла из продажи в Steam

+
Начался слив RTX 2070 Super
МЕГАслив МЕГАразогнанной RTX 2080 Super Zotac AMP!
Слив RTX 2080 начался - смотри цену сидя
32 ядерный Threadripper 3970X - 152 480р

Внимательные пользователи Steam из числа поклонников франшизы Grand Theft Auto обнаружили, что из продажи в сервисе Valve внезапно исчезла её четвёртая номерная часть, причём как в базовом, так и в полном изданиях. Что любопытно, при этом набор дополнений Episodes from Liberty City доступен для покупки.

реклама

Что произошло, неизвестно, поскольку Rockstar пока официально не прокомментировала ситуацию. Вариантов несколько: у игры могли снова истечь сроки действия музыкальных лицензий, в Steam могли закончиться ключи, либо же в системе произошёл сбой.

реклама

В магазинах PlayStation Store и Microsoft Store игра пока что доступна.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Grand Theft Auto IV исчезла из продажи в Steam
+
Авторы космического шутера Boundary показали, как работает трассировка лучей в их игре
3
Первое время Microsoft не будет выпускать эксклюзивы для Xbox Series X
13
Утечка: подробности и сроки выхода новой Assassin’s Creed про викингов
15
Дополнение Iceborne для Monster Hunter World наконец-то добралось до PC
+
В прошлом году Pokemon GO заработала без малого $900 млн
2

Интересные материалы

Бюджетный ПК стоимостью 10-12 тысяч рублей: суровая реальность или неплохая «печатная машинка»?
4 января 2020 128
Деньги вперед: главные игры января 2020 года
7 января 2020 38
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Battlefield V: январь 2020
3 января 2020 22
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Shadow of the Tomb Raider: январь 2020
6 января 2020 36
Core i3-9100F VS Pentium G5600F VS Ryzen 5 1600 VS Ryzen 5 1500X в связке с GeForce RTX 2060: тесты в 1080p и 1440p
1 января 2020 29
Обзор игрового кресла AeroCool Baron AC250 Steel Blue
3 января 2020 47

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Лучшие бюджетные SSD начала 2020 года объёмом от 500 ГБ
145
Мои претензии к Windows 10 November 2019 Update (версия 1909)
104
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG X570 Unify
42
Топ 10 самых крутых продуктов CES 2020
12
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Need for Speed Heat
12
Игровая индустрия: итоги 2019 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2020
17
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — PowerColor Radeon™ RX 480 8GB GDDR5
30

Сейчас обсуждают

w
23:49
но в чужом же глазу, как так?
10-ядерный процессор Intel Core i9-10900K потребляет энергии больше, чем 32-ядерный AMD Threadripper 3970X
Ник Хобо
23:48
Ответ на вопрос будет? Или только тыкать умеем, аки школота? Хотя, чему тут удивляться, если отдельные кадры на полном серьезе считают, что сердце находится близко к уху.
В нынешнем году наушники могут научиться измерять давление
Сырге Граничеру
23:47
ты можешь рассматривать что угодно , когда 9400ф вышел он был дороже чем он есть сейчас .
6-ядерный 12-поточный Intel Core i5-10400F оказался позади AMD Ryzen 5 3600 в бенчмарке 3DMark 11
hihimik
23:46
Я рассматриваю 10400ф как прямого наследника 9400ф. 9400ф у нас стоит 145€, рузен 3600 187€.
6-ядерный 12-поточный Intel Core i5-10400F оказался позади AMD Ryzen 5 3600 в бенчмарке 3DMark 11
Farid Kovalenko
23:45
А они были на боксе? А даже если были эти дерьмоигры майков, которые отстают технически на 10 лет, они комуто нужны? А топовые согласятся стать эксклюзивами майков? Ну вот и все, хкоробка, это недопк,...
Первое время Microsoft не будет выпускать эксклюзивы для Xbox Series X
Adam Smith
23:44
я хз в чем проблема, кто спец по срузенам? Тогда загрузи его по полной как знаешь, покажи его предел, что на такой-то частоте у него наступает температурный предел, при этом потребляет столько-то ватт...
10-ядерный процессор Intel Core i9-10900K потребляет энергии больше, чем 32-ядерный AMD Threadripper 3970X
Сырге Граничеру
23:44
не сами виртуалки то что на них запущено. при чем это не только х86 , через qemu можно и мипсы запускать.
Процессор Intel Core i9-10900K будет потреблять 300 Вт
Ivan Ivanov
23:43
Очередной фанат штуеда вступил в ШУЕ на почве стресса после очередной смены сокета
6-ядерный 12-поточный Intel Core i5-10400F оказался позади AMD Ryzen 5 3600 в бенчмарке 3DMark 11
Farid Kovalenko
23:42
Не неси бред
Первое время Microsoft не будет выпускать эксклюзивы для Xbox Series X
LoL
23:40
"не, не, так не пойдет, чето мудришь, или тест какой-то слабенький запустил вместо прайма." Тесты не тесты?)) Проц в авто, что ему там ещё скрутить? Кстати вопрос, прайм в тесте смолл ффт задействуе...
10-ядерный процессор Intel Core i9-10900K потребляет энергии больше, чем 32-ядерный AMD Threadripper 3970X
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем