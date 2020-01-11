Grand Theft Auto IV исчезла из продажи в Steam
Внимательные пользователи Steam из числа поклонников франшизы Grand Theft Auto обнаружили, что из продажи в сервисе Valve внезапно исчезла её четвёртая номерная часть, причём как в базовом, так и в полном изданиях. Что любопытно, при этом набор дополнений Episodes from Liberty City доступен для покупки.
реклама
Что произошло, неизвестно, поскольку Rockstar пока официально не прокомментировала ситуацию. Вариантов несколько: у игры могли снова истечь сроки действия музыкальных лицензий, в Steam могли закончиться ключи, либо же в системе произошёл сбой.
рекламаВ магазинах PlayStation Store и Microsoft Store игра пока что доступна.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила