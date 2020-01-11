Внимательные пользователи Steam из числа поклонников франшизы Grand Theft Auto обнаружили, что из продажи в сервисе Valve внезапно исчезла её четвёртая номерная часть, причём как в базовом, так и в полном изданиях. Что любопытно, при этом набор дополнений Episodes from Liberty City доступен для покупки.

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Что произошло, неизвестно, поскольку Rockstar пока официально не прокомментировала ситуацию. Вариантов несколько: у игры могли снова истечь сроки действия музыкальных лицензий, в Steam могли закончиться ключи, либо же в системе произошёл сбой.

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В магазинах PlayStation Store и Microsoft Store игра пока что доступна.