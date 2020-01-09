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В феврале The Division 2 получит крупное обновление

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Ubisoft продолжает поддерживать The Division 2 новым контентом. Вчера в рамках специального видео, посвящённого планам разработчиков по развитию игры, авторы рассказали, что следующее большое обновление The Division 2 получит уже в феврале.

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Главным февральским нововведением станет новая локация — Кони-Айленд, что в Нью-Йорке. Игроки прибудут сюда не просто так: на Кони-Айленд обосновалась знакомая по первой The Division фракция чистильщиков, с которой придётся разобраться. Помимо локации и фракции обновление добавит в игру свежие миссии, в том числе специальные задания для владельцев сезонного абонемента, новую специальность и пистолет-пулемёт «Хамелеон», обладающий понятно какой способностью.

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Тем временем второй игровой рейд всё ещё задерживается: если ранее его релиз планировался на осень 2019-го, то теперь разработчики уклончиво поясняют «После выхода третьего обновления». А понятие это до неприличия растяжимое.

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smaximaa
17:26
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wwr222
17:23
Не знаю,как там по производительности будет.Но внешний вид как бы намекает:не дешевый продукт в сегменте
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MriS
17:23
Не может такого быть ))Тайваньские вендоры на z390 наделали досок, наплевав на спецификации Интела по питалову и 9900к на них работает паршиво. Инфу по питанию интел в открытом доступе у себя на сайте...
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cibershot
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