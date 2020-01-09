Ubisoft продолжает поддерживать The Division 2 новым контентом. Вчера в рамках специального видео, посвящённого планам разработчиков по развитию игры, авторы рассказали, что следующее большое обновление The Division 2 получит уже в феврале.

реклама

Главным февральским нововведением станет новая локация — Кони-Айленд, что в Нью-Йорке. Игроки прибудут сюда не просто так: на Кони-Айленд обосновалась знакомая по первой The Division фракция чистильщиков, с которой придётся разобраться. Помимо локации и фракции обновление добавит в игру свежие миссии, в том числе специальные задания для владельцев сезонного абонемента, новую специальность и пистолет-пулемёт «Хамелеон», обладающий понятно какой способностью.

реклама

Тем временем второй игровой рейд всё ещё задерживается: если ранее его релиз планировался на осень 2019-го, то теперь разработчики уклончиво поясняют «После выхода третьего обновления». А понятие это до неприличия растяжимое.