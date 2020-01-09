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Дополнение The Kraken для ролевого боевика The Surge 2 выйдет уже на следующей неделе

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Ролевой боевик The Surge 2 вышел минувшей осенью и был довольно тепло принят публикой. Спустя несколько месяцев пора выпустить и полноценное сюжетное дополнение, решили разработчики, и представили аддон The Kraken, релиз которого состоится уже на следующей неделе — 16 января.

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Согласно официальному описанию, в The Kraken мы отправимся на задворки города Джерико и посетим списанный авианосец «Краков» (U.S.S. Krakow), перестроенный в гигантское VIP-убежище для самых богатых, знаменитых и влиятельных. Оказывается, убежище — это лишь прикрытие «Кракова», и нам предстоит узнать, что же творится на огромном корабле-городе. Прохождение The Kraken займёт много часов. Что подразумевается под «много», авторы не пояснили.

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Стоит отметить, что обладатели сезонного абонемента для игры смогут приступить к прохождению дополнения на два дня раньше — с 14 января. Кстати, 16 января также выйдет сборник The Surge 2 Premium Edition, в состав которого входит сама игра, а также все аддоны и DLC.

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