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Аудитория Sea of Thieves достигла 10 миллионов игроков

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Занимательный пиратский экшен Sea of Thieves, в котором можно неплохо провести время с друзьями/приятелями, сегодня достиг впечатляющего результата: пользовательская база игры достигла десяти миллионов человек, о чём разработчики торжественно объявили в своём официальном Twitter.

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Напомним, что Sea of Thieves поступила в продажу весной 2018 года и практически сразу стала самой успешной игрой Microsoft за многие годы. Поначалу проект получил смешанные пользовательские отзывы, но впоследствии разработчики из студии Rare учли ошибки и неоднократно выпускали различные обновления и дополнения с новыми функциями и возможностями. Результат кропотливой работы — в первом абзаце данной заметки.

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Стоит отметить, что предыдущий «круглый» рекорд — пять миллионов игроков — был достигнут полтора года назад — в августе 2018-го.

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