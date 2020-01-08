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Почти час игрового процесса Zombie Army 4 Dead War

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До выхода шутера Zombie Army 4 Dead War осталось меньше месяца, и по такому поводу портал IGN, воспользовавшись своим влиятельным положением, опубликовал два видеоролика с игровым процессом новинки. В первом видео нам демонстрируют режим совместного прохождения, во втором — режим орды, в котором надо выстоять против толп зомби.

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Напомним, что в Zombie Army 4 Dead War нам вместе с тремя товарищами вновь предстоит сразиться с легионами живых мертвецов из числа нацистской армии и не только. Игра также порадует наличием ролевых элементов, от грамотного использования которых будет зависеть исход сражений. В общем, лучше один раз посмотреть, чем собирать информацию по кусочкам из различных публикаций.

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Релиз назначен на 4 февраля на PC (Epic Games Store), PlayStation 4 и Xbox One.

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