Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Blizzard собирается проводить соревнования по StarCraft 2 и Warcraft III: Reforged ещё минимум три года

+
Неукротимый слив i9 9900K - кардинально дешевле чем раньше
<b>Слив RTX 2080 начался</b> - смотри цену сидя
Обвал цен RTX 2070 - уровень цен, который ждали в 2020
Вторая RTX 2070 за копейки

Организаторы киберспортивных соревнований Dreamhack и ESL объявили о заключении нового трёхлетнего контракта с Blizzard, за которым следуют новые турниры ESL Pro Tour для StarCraft 2 и Warcraft III: Reforged. Турниры серии ESL Pro для StarCraft 2 заменят World Championship Series (WCS), которая была актуальна на протяжении последних семи лет. Правда, рейтинговая система и квалификационные форматы позаимствуют у WCS. В случае же с Warcraft III: Reforged будет предложена новая соревновательная платформа.

реклама

Первый сезон обновлённого турнира StarCraft 2 будет представлен семью мероприятиями. Два из них — это соревнования Intel Extreme Masters. Ещё четыре – от Dreamhack. Суперфинал запланирован на 2021 год.

реклама

Для Warcraft III: Reforged всё пока выглядит скромнее. На первый сезон запланирован один турнир ESL и три Dreamhack. Финал случится уже в этом году. Что до WCS, то её мобильное приложение перестало работать ещё 31 декабря 2019 года. Официальному сайту чуть больше времени, но и он вскоре окажется недоступен.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

blizzard starcraft 2 warcraft iii reforged
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Blizzard собирается проводить соревнования по StarCraft 2 и Warcraft III: Reforged ещё минимум три года
+
Авторы TimeSplitters Rewind подготовили обзорное видео с грядущими обновлениями
+
Battlestate не будет добавлять в Escape from Tarkov женских игровых персонажей
10
Подписка Origin Access стала заметно дешевле
12
В Quake 2 RTX появился продвинутый фоторежим
12
Бразильское подразделение PlayStation случайно засветило год выпуска Overwatch 2
+

Интересные материалы

Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Red Dead Redemption 2
25 декабря 2019 89
Бюджетный ПК стоимостью 10-12 тысяч рублей: суровая реальность или неплохая «печатная машинка»?
4 января 2020 113
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Battlefield V: январь 2020
3 января 2020 22
Core i3-9100F VS Pentium G5600F VS Ryzen 5 1600 VS Ryzen 5 1500X в связке с GeForce RTX 2060: тесты в 1080p и 1440p
1 января 2020 27
Обзор игрового кресла AeroCool Baron AC250 Steel Blue
3 января 2020 41
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Shadow of the Tomb Raider: январь 2020
6 января 2020 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Shadow of the Tomb Raider: январь 2020
28
Деньги вперед: главные игры января 2020 года
27
Новые модели ноутбуков ASUS на CES 2020
5

Сейчас обсуждают

Сырге Граничеру
02:36
хм если цена реально такая , то очень интересный вариант .
Acer представил защищённые ноутбуки на Intel Core i7 10-го поколения стоимостью от 39 990 рублей
Заебумба
02:34
Денег не хватает
AMD гордится очередями за своими процессорами
Lineage Exe
02:34
киберхуйня
Деньги вперед: главные игры января 2020 года
Сырге Граничеру
02:34
380 это полтора маслянных радиатора . что для процессора че то слишком многовато , слишком .
Использование GPU и CPU компании AMD повышает производительность на 10%-12%
Lineage Exe
02:33
из за таких говноедов как вы нормальные игры и перестали делать,сучье ебаное
Деньги вперед: главные игры января 2020 года
Lineage Exe
02:32
баннерлорд все ждут а не школопанк
Деньги вперед: главные игры января 2020 года
Grotlon
02:32
В APU такое и раньше было.
Использование GPU и CPU компании AMD повышает производительность на 10%-12%
Заебумба
02:31
Меньше 500 рублей пошлина выйдет, смешно
Стала известна стоимость и технические характеристики AMD Radeon RX 5600 XT
MriS
02:31
Фигню не пишите, какие 1000 градусов, я написал о 62. Сами вы сказочник. Возможно данная инфа будет полезна, кто не может понять в чем дело. В обзорах одно fps и цифры в бенчах, а люди собирают в др...
Первые тесты 10-ядерных процессоров Intel демонстрируют разочаровывающие результаты
Сырге Граничеру
02:31
да да , у меня есть двоюродный брак водителя директора фирмы которая находится рядом с парком где гуляет знакомая чей сын купил райзен и он сказал что рузиннитащит , рузиннидляигор и ваще рузин греетс...
Первые тесты 10-ядерных процессоров Intel демонстрируют разочаровывающие результаты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем