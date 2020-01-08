Организаторы киберспортивных соревнований Dreamhack и ESL объявили о заключении нового трёхлетнего контракта с Blizzard, за которым следуют новые турниры ESL Pro Tour для StarCraft 2 и Warcraft III: Reforged. Турниры серии ESL Pro для StarCraft 2 заменят World Championship Series (WCS), которая была актуальна на протяжении последних семи лет. Правда, рейтинговая система и квалификационные форматы позаимствуют у WCS. В случае же с Warcraft III: Reforged будет предложена новая соревновательная платформа.

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Первый сезон обновлённого турнира StarCraft 2 будет представлен семью мероприятиями. Два из них — это соревнования Intel Extreme Masters. Ещё четыре – от Dreamhack. Суперфинал запланирован на 2021 год.

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Для Warcraft III: Reforged всё пока выглядит скромнее. На первый сезон запланирован один турнир ESL и три Dreamhack. Финал случится уже в этом году. Что до WCS, то её мобильное приложение перестало работать ещё 31 декабря 2019 года. Официальному сайту чуть больше времени, но и он вскоре окажется недоступен.