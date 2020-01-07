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NVIDIA показала, на что способна трассировка лучей в Wolfenstein Youngblood

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Кооперативный шутер Wolfenstein Youngblood вышел прошлым летом, однако внедрить в игру трассировку лучей к релизу разработчики не успели: как результат, ждать пришлось почти полгода. И вот, несколько часов назад в рамках CES 2020 компания NVIDIA официально опубликовала два посвящённых Wolfenstein Youngblood видеоролика. Один, как вы уже догадались, посвящён трассировке лучей, второй — системе «умного» сглаживания DLSS.

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Трассировка лучей в Wolfenstein Youngblood применяется для создания реалистичных отражений. Чтобы иметь возможность играть с этой передовой технологией, необходимо загрузить новый драйвер NVIDIA версии 441.87, обновление игры и Windows 10, а также обладать совместимым графическим ускорителем.

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Сглаживание DLSS же позволит насладиться качественной картинкой при высокой производительности. По этому поводу NVIDIA даже приложила результаты тестирования видеокарт серии RTX 20xx с включённой и выключённой функцией DLSS. Сильнее всего разница заметна на разрешении 4K — почти двукратное увеличение средней производительности. Чтобы в полной мере насладиться DLSS, NVIDIA рекомендует ускоритель RTX 2060 для разрешения 1920x1080, RTX 2070 — для 2560x1440 и RTX 2080 для 4K.

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Теги

nvidia bethesda softworks arkane studios machinegames wolfenstein youngblood
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Николай Басенко
13:11
мыло там как со сглаживанием taa, только кто с таким сглаживанием играет, наверное в бане не моется и всегда чистый
NVIDIA показала, на что способна трассировка лучей в Wolfenstein Youngblood
Alex TOPMAN
13:09
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RadeoForce
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А без МылоSS что там с производительностью, мм?
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Олег Анетько
13:08
Если бы... 200+
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-=metallist=-
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