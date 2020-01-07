Кооперативный шутер Wolfenstein Youngblood вышел прошлым летом, однако внедрить в игру трассировку лучей к релизу разработчики не успели: как результат, ждать пришлось почти полгода. И вот, несколько часов назад в рамках CES 2020 компания NVIDIA официально опубликовала два посвящённых Wolfenstein Youngblood видеоролика. Один, как вы уже догадались, посвящён трассировке лучей, второй — системе «умного» сглаживания DLSS.

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Трассировка лучей в Wolfenstein Youngblood применяется для создания реалистичных отражений. Чтобы иметь возможность играть с этой передовой технологией, необходимо загрузить новый драйвер NVIDIA версии 441.87, обновление игры и Windows 10, а также обладать совместимым графическим ускорителем.

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Сглаживание DLSS же позволит насладиться качественной картинкой при высокой производительности. По этому поводу NVIDIA даже приложила результаты тестирования видеокарт серии RTX 20xx с включённой и выключённой функцией DLSS. Сильнее всего разница заметна на разрешении 4K — почти двукратное увеличение средней производительности. Чтобы в полной мере насладиться DLSS, NVIDIA рекомендует ускоритель RTX 2060 для разрешения 1920x1080, RTX 2070 — для 2560x1440 и RTX 2080 для 4K.