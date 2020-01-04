Разработчики-любители с завидным упорством продолжают трудиться над модификациями для проектов серии S.T.A.L.K.E.R. Последняя игра, Call of Pripyat, вышла более 10 лет назад, в 2009 году, и для неё команда мододелов приблизительно всё то время, что прошло с момента релиза, делала Gunslinger, представляющую собой пользовательскую модификацию, призванную «прокачать» оригинальный проект.

реклама

И вот, авторы Gunslinger решились выпустить публичную бета-версию своего творения. За подробностями нужно переходить на сайт ModDB, но мы упомянем самое важное. Мод добавляет в Call of Pripyat продвинутую систему прокачки оружия с ветвистым набором улучшений, а ещё внедряет много-много анимаций различных движений главного героя. В прикреплённом ниже ролике можно, например, обнаружить анимацию использования карманного фонарика

реклама

Если перейти на страничку с видео, то в описании авторы довольно подробно описали о стадии завершённости своего проекта. Если коротко, то кое-что пришлось вырезать из «беты», чтобы избежать лишних технических проблем.

реклама

Представленная бета-версия не является финальной — об этом тоже можно узнать из описания. То есть, без зависаний и багов дело не обойдётся. Разработчики не стесняются просить помощи у тех игроков, которые решатся поставить себе Gunslinger. Они просят публиковать информацию о найденных ошибках с логами, скриншотами и так далее.