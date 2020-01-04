Пользовательская модификация для S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat попала в публичную «бету» после 10 лет разработки
Разработчики-любители с завидным упорством продолжают трудиться над модификациями для проектов серии S.T.A.L.K.E.R. Последняя игра, Call of Pripyat, вышла более 10 лет назад, в 2009 году, и для неё команда мододелов приблизительно всё то время, что прошло с момента релиза, делала Gunslinger, представляющую собой пользовательскую модификацию, призванную «прокачать» оригинальный проект.
реклама
И вот, авторы Gunslinger решились выпустить публичную бета-версию своего творения. За подробностями нужно переходить на сайт ModDB, но мы упомянем самое важное. Мод добавляет в Call of Pripyat продвинутую систему прокачки оружия с ветвистым набором улучшений, а ещё внедряет много-много анимаций различных движений главного героя. В прикреплённом ниже ролике можно, например, обнаружить анимацию использования карманного фонарика
рекламаЕсли перейти на страничку с видео, то в описании авторы довольно подробно описали о стадии завершённости своего проекта. Если коротко, то кое-что пришлось вырезать из «беты», чтобы избежать лишних технических проблем.
рекламаПредставленная бета-версия не является финальной — об этом тоже можно узнать из описания. То есть, без зависаний и багов дело не обойдётся. Разработчики не стесняются просить помощи у тех игроков, которые решатся поставить себе Gunslinger. Они просят публиковать информацию о найденных ошибках с логами, скриншотами и так далее.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила