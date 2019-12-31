Британское подразделение Nvidia GeForce опубликовало на своей официальной страничке в Twitter небольшое видео с реальным игровым процессом грядущей Microsoft Flight Simulator. Что сразу бросается в глаза — потрясающая фотореалистичность проекта. Она настолько сильная и очевидная, что не заметить это очень сложно. Особенно удивляет тот факт, что мы имеем дело с версии клиента стадии пре-альфа.

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Осталось набраться терпения и дождаться релиза финальной версии. Это должно случиться в грядущем 2020 году, среди целевых платформ заявлены PC (разумеется) и Xbox One. Разработчики Microsoft Flight Simulator понимают важность модостроения, талантливые энтузиасты на деле это доказали в случае с предыдущим проектом серии. Мододелов будут поддерживать, лелеять и помогать им реализовывать их творческий потенциал. Это авторы игры указали отдельно. Посчитали нужным, да.

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