Фотореализм Microsoft Flight Simulator — в новом геймплейном видео
Британское подразделение Nvidia GeForce опубликовало на своей официальной страничке в Twitter небольшое видео с реальным игровым процессом грядущей Microsoft Flight Simulator. Что сразу бросается в глаза — потрясающая фотореалистичность проекта. Она настолько сильная и очевидная, что не заметить это очень сложно. Особенно удивляет тот факт, что мы имеем дело с версии клиента стадии пре-альфа.
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Осталось набраться терпения и дождаться релиза финальной версии. Это должно случиться в грядущем 2020 году, среди целевых платформ заявлены PC (разумеется) и Xbox One. Разработчики Microsoft Flight Simulator понимают важность модостроения, талантливые энтузиасты на деле это доказали в случае с предыдущим проектом серии. Мододелов будут поддерживать, лелеять и помогать им реализовывать их творческий потенциал. Это авторы игры указали отдельно. Посчитали нужным, да.
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рекламаIs this real life... 🤯 pic.twitter.com/Q9Dnp3Mnda— NVIDIA GeForce UK (@NVIDIAGeForceUK) 30 декабря 2019 г.
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