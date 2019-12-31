Издательство Panic Inc. вместе со студией House House объявили о том, что проекту Untitled Goose Game, посвящённому различным проделкам вредного гуся, действительно удалось завоевать сердца огромного числа игроков. С момента релиза в конце сентября и по 30 декабря тираж этой шуточной игры преодолел отметку в один миллион копий.

реклама

По словам представителей издательства, реакция сообщества на Untitled Goose Game превзошла все ожидания, и они надеются, что игре удалось привнести радость в жизнь столь огромного количества людей.

реклама

Напомним, что Untitled Goose Game — это стелс-«песочница», в которой нам необходимо управлять вредным гусём, всячески отравляющим повседневную жизнь обитателей небольшого городка.

Изначально игра вышла на PC (Epic Games Store) и Nintendo Switch, но в декабре добралась и до PlayStation 4 с Xbox One. Релиз в Steam состоится ещё нескоро — в конце 2020-го.